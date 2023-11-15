Палестинский Красный Полумесяц сообщил об эвакуации пациентов больницы «Аль-Кудс»

Из больницы «Аль-Кудс» удалось эвакуировать пациентов, сообщил 14 ноября в соцсети X (бывш. Twitter) Палестинский Красный Полумесяц.

«Нам удалось эвакуировать пациентов, раненых, их семьи и медицинские бригады, оказавшиеся в ловушке в больнице «Аль-Кудс», — сказано в сообщении.

Как отмечается, эвакуировать людей удалось после более чем десятидневной осады, в течение которой в больницу не доставлялись медицинские и гуманитарные грузы.

«Раненых и пациентов перевозят для получения необходимой медицинской помощи в южные больницы», — добавили в организации.

До этого, 13 ноября, сообщалось, что эвакуация людей из больницы «Аль-Кудс» сорвалась. Конвой был вынужден вернуться обратно из-за обстрелов.

«Аль-Кудс» 12 ноября была вынуждена приостановить работу из-за отсутствия топлива и электроэнергии, сообщили в организации. Там добавили, что медработники вынуждены прибегать к «нетрадиционным методам лечения» для помощи раненым.

Столкновения у медицинского учреждения в секторе Газа начались 10 октября. По данным организации, огонь по больнице открыли израильские снайперы.

30 октября Всемирная организация здравоохранения сообщила о невозможности эвакуировать пациентов больниц из зоны боевых действий и призвала к немедленному прекращению огня в Газе. Отмечалось, что медучреждения переполнены пациентами с тяжелыми травмами, при этом поток пострадавших не прекращался.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.