Реклама
Прямой эфир
Армия
Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Смоленской областью
Мир
Истребители F-16 после применения на Украине будут ремонтироваться в Европе
Мир
Украинские СМИ предрекли проблемы экономике из-за польских перевозчиков
Мир
Премьер Эстонии выразила готовность занять пост генсека НАТО
Мир
Дипломаты направили Макрону «ноту несогласия» из-за его политики по Ближнему Востоку
Экономика
Более 60% граждан выступили против изображения культовых объектов на купюрах
Культура
В Москве покажут фильм о подвиге журналистов блокадного Ленинграда
Общество
Вильфанд предсказал аномалии температуры в Красноярском крае и Якутии
Мир
Суд Мичигана разрешил Трампу участвовать в выборах президента США
Мир
РФ не станет обращаться в Международный суд с иском против Израиля
Спорт
В УЕФА рассматривают возможность пригласить «Аль-Наср» в Лигу чемпионов в 2024 году
Мир
В Сан-Франциско состоялся митинг в поддержку Палестины
Общество
Несколько рейсов задержали на вылет из Екатеринбурга из-за непогоды

Следы медведя нашли в крупном поселке в ЕАО

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В поселке Бира Облученского района ЕАО замечены следы медведя. Их нашли в верхней части населенного пункта.

В районной администрации просят обратиться в дежурную часть полиции или по номеру 112 в случае обнаружения самого хищника.

Жителям рекомендуют быть бдительными, соблюдать осторожность и без особой необходимости не выходить в лес, пишет ИА EAOMedia.

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что медведь напал на рабочих на Чаяндинском месторождении в Якутии. Сначала стая собак гоняла хищника по территории предприятия, после чего он напал на человека. Медведя попытались отогнать от пострадавшего, однако он напал еще на одного рабочего. На место ЧП прибыли охотники и застрелили хищника,

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023