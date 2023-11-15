Следы медведя нашли в крупном поселке в ЕАО

В поселке Бира Облученского района ЕАО замечены следы медведя. Их нашли в верхней части населенного пункта.

В районной администрации просят обратиться в дежурную часть полиции или по номеру 112 в случае обнаружения самого хищника.

Жителям рекомендуют быть бдительными, соблюдать осторожность и без особой необходимости не выходить в лес, пишет ИА EAOMedia.

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что медведь напал на рабочих на Чаяндинском месторождении в Якутии. Сначала стая собак гоняла хищника по территории предприятия, после чего он напал на человека. Медведя попытались отогнать от пострадавшего, однако он напал еще на одного рабочего. На место ЧП прибыли охотники и застрелили хищника,