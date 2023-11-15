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Консул в Мексике Иващенко призвал помочь пожилой обманутой россиянке в Москве

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Консул в Мехико Александр Иващенко призвал россиян помочь пожилой соотечественнице, которую родственники оставили в латиноамериканской стране, а сами уехали в США. Об этом дипломат 15 ноября рассказал в беседе с ««РИА Новости».

Сотрудники консульства в Мехико направили 73-летнюю Валентину Котову в Москву, женщине нужна помощь, уточнил он.

«С помощью наших соотечественников, с помощью нашего посольского врача мы ее разместили в гостиницу, немного подлечили и вот вчера отправили в Россию. Мы переживаем, потому что у нее в России вообще нет никаких родственников», — рассказал дипломат.

Котова вместе с сыном и его женой, которые собирались нелегально попасть в США, продала свое имущество и прибыла в Мексику в 2022 году. Миграционная служба США не пропустила россиян, в итоге сын Котовой с супругой украинкой позднее уехал в США по программе для украинских беженцев, а пожилую женщину оставили без денег с вещами у дверей российского консульства.

Консул обратил внимание, что пенсионерка передвигается на коляске, имеет хронические заболевания. Сын Котовой в разговоре с дипломатами отказался участвовать в решении проблем матери.

«Все думали, как ей помочь в России через какие-то свои личные контакты, но, к сожалению, не получилось никого найти. Может, какие-то организации узнают об этом случае и смогут помочь», — добавил Иващенко.

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Самолет Котовой из Дубая ЕК129 прибыл в московский аэропорт Домодедово в среду в 8:19 утра.

По словам консула, из столицы Котова планирует добраться до Воронежа и снять там жилье, однако ее состояние здоровья вызывает у Иващенко и его коллег опасение.

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