Топливо аварийно севшего в поле Airbus A320 соответствовало требованиям

Экспертиза образцов топлива и технических жидкостей самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в поле в Новосибирской области, показала, что они соответствовали предъявляемым требованиям. Об этом в среду, 15 ноября, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

«Согласно заключениям экспертиз, топливо и технические жидкости, изъятые в ходе осмотра места происшествия 12 сентября 2023 года, соответствовали предъявляемым требованиям», — сообщили ТАСС в ведомстве.

В управлении также уточнили, что следствие не предъявило обвинение пилотам самолета, они были допрошены в качестве свидетелей.

Расследование Росавиации по факту инцидента возобновлено, добавили в СК.

Самолет совершил аварийную посадку в поле утром 12 сентября. Экипаж самолета Airbus A320, летевшего из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги. Судя по записи переговоров пилотов, которая появилась в распоряжении «Известий», один из них сообщил о потере гидравлики, прежде чем зайти на аварийную посадку.

На борту лайнера находилось более 165 человек, включая членов экипажа. Пять пассажиров обратились за медпомощью. Двое пострадавших с диагнозом «ушиб» были направлены на рентген.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).