Две коммунальные аварии устранили в центре Хабаровска

Устранены две коммунальные аварии, произошедшие в центре Хабаровска. Повреждение сети произошло в районе улиц Гамарника и Лермонтова.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу МУП «Водоканал», на улице Лермонтова специалистам удалось завершить работы на несколько часов раньше запланированного. Они проводили ремонт открытым способом на водоводе диаметром 500 мм.

На пересечении улиц Гамарника и Слободской аварию ликвидировали частично. Переключение было сделано без раскопок. Вода в жилые дома уже подается. В ближайшее время рабочие проведут раскопки для того, чтобы полностью устранить последствия порыва.

Ранее, 18 октября, сообщалось, что в Благовещенске в результате аварии на тепловых сетях без отопления и горячей воды осталось более 12 тыс. человек. Под отключение попали 35 жилых многоквартирных домов, школы и детские сады.