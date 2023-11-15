Израильская армия проводит точечную операцию в больнице «Аш-Шифа» в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что проводит «целенаправленную» операцию в больнице «Аш-Шифа», действия ведутся на основе разведывательной информации и оперативной необходимости. Об этом говорится 15 ноября в Telegram-канале израильской армии.

«ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа, чтобы победить ХАМАС и спасти наших заложников. Израиль находится в состоянии войны с Хамасом, а не с гражданским населением в секторе Газа», — отметили в армии Израиля.

В составе ЦАХАЛ работают медики, говорящие на арабском языке, подготовленные для этой сложной и чувствительной операции. У израильских военных нет намерений навредить гражданским лицам, «которых ХАМАС использует в качестве живого щита».

В армии Израиля напомнили, что несколько недель публично предупреждали о том, что использование ХАМАС больницы ставит под угрозу ее статус в соответствии с международным правом.

«Вчера ЦАХАЛ еще раз сообщил соответствующим властям в секторе Газа, что все военные действия на территории больницы должны прекратиться в течение 12 часов. К сожалению, этого не произошло. ЦАХАЛ также способствовал широкомасштабной эвакуации больницы и поддерживал регулярный диалог с руководством больницы», — отметили в армии.

ЦАХАЛ призвала всех участников ХАМАС сдаться.

Ранее, 14 ноября, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что разведка Соединенных Штатов располагает данными об использовании палестинским движением ХАМАС и группировкой «Палестинский исламский джихад» больниц сектора Газа в военных целях. По словам Сингх, в «Аш-Шифе» палестинские группировки разместили штабы, туннели и склады вооружений.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.