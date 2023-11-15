Подруга убитой в Екатеринбурге девушки рассказала о подозреваемом

Подруга убитой в Екатеринбурге несовершеннолетней девушки рассказала журналистам о поведении подозреваемого, по ее словам, школьник ранее избивал свою жертву, сообщил в Telegram-канале портал E1.

Отношения у молодой пары не отличались миролюбивостью, школьник, по ее словам, не раз бил возлюбленную по лицу. Между ним и девушкой возникало много конфликтов на почве ревности.

«Помню одну ссору, когда он пару раз ударил ее по лицу. За то, что она пошла гулять со своей подругой, а не с ним... Денис приходил к Диане домой ночью, пока мать спала. Он говорил, что ненавидит ее мать», — рассказала подруга убитой.

По словам девушки, мотивом убийства могли стать неприязненные отношения. Кроме того, в последнее время вместе с парой гулял старший брат подозреваемого.

Тела 14-летней девочки и ее матери с ножевыми ранениями обнаружили в одной из квартир Екатеринбурга. О задержании 16-летнего школьника по подозрению в убийстве своей несовершеннолетней девушки и ее матери сообщалось 14 ноября . Подозреваемый был задержан полицейскими.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ («Убийство»).

По информации «Известий», инцидент произошел вечером 13 ноября, когда школьник был в гостях у своей девушки. Между ними завязалась ссора, в ходе которой подросток ударил девушку ножом три раза, а позже он убил возвращавшуюся домой мать подруги.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства.