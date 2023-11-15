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Истребители F-16 после применения на Украине будут ремонтироваться в Европе

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Фото: REUTERS/Inquam Photos/George Calin
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Американские истребители F-16, которые Запад планирует поставить Украине, после применения в ходе конфликта будут проходить ремонтно-технические работы в странах Европы. Об этом в среду, 15 ноября, сообщил замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант на конференции, проведенной газетой Politico.

«План состоит в том, чтобы проводить как можно больший объем серьезных ремонтных работ [F-16] в Европе <…> Польша одно из мест [для этого]. Мы организовываем это», — приводит его слова ТАСС.

Лаплант добавил, что США и их союзники работают над вопросом обучения украинских военнослужащих проведению простых ремонтных работ на Украине. Кроме того, западные специалисты намерены дистанционно консультировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) по вопросам техобслуживания истребителей.

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Накануне, 14 ноября, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что конкретных данных о том, когда первый F-16 окажется на Украине, нет, но подготовка пилотов продолжается.

7 ноября стало известно, что Нидерланды планируют отправить пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов. Как уточнила глава минобороны страны Кайса Оллонгрен, в ближайшее время там откроется учебный центр по подготовке летчиков стран НАТО и Украины по полетам на F-16.

Европейские страны планируют передать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву поставят Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, Киев к 2025 году может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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