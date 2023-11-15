Истребители F-16 после применения на Украине будут ремонтироваться в Европе

Американские истребители F-16, которые Запад планирует поставить Украине, после применения в ходе конфликта будут проходить ремонтно-технические работы в странах Европы. Об этом в среду, 15 ноября, сообщил замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант на конференции, проведенной газетой Politico.

«План состоит в том, чтобы проводить как можно больший объем серьезных ремонтных работ [F-16] в Европе <…> Польша одно из мест [для этого]. Мы организовываем это», — приводит его слова ТАСС.

Лаплант добавил, что США и их союзники работают над вопросом обучения украинских военнослужащих проведению простых ремонтных работ на Украине. Кроме того, западные специалисты намерены дистанционно консультировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) по вопросам техобслуживания истребителей.

Накануне, 14 ноября, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что конкретных данных о том, когда первый F-16 окажется на Украине, нет, но подготовка пилотов продолжается.

7 ноября стало известно, что Нидерланды планируют отправить пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов. Как уточнила глава минобороны страны Кайса Оллонгрен, в ближайшее время там откроется учебный центр по подготовке летчиков стран НАТО и Украины по полетам на F-16.

Европейские страны планируют передать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву поставят Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, Киев к 2025 году может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.