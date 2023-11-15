В Красноярском крае эвакуировали восьмерых оставшихся без тепла и еды детей

В отдаленном поселке Усть-Пит Красноярского края спасатели эвакуировали восьмерых детей, оставшихся более чем на сутки без тепла и еды. Об этом в среду, 15 ноября, рассказали в официальном Telegram-канале региональной службы спасения.

Отмечается, что в бедственном положении находились дети в возрасте от одного года до 15 лет. Они остались без законного представителя, в холоде и без продуктов питания. Спасатели Енисейского поисково-спасательного отделения отправились к ним на помощь 14 ноября на специальной аэролодке, так как другое сообщение с поселком отсутствует.

На место инцидента вместе со спасателями прибыли также полицейские. Как сообщили в Telegram-канале главного управления (ГУ) МВД по Красноярскому краю, когда правоохранительные органы оказались в доме, там присутствовали посторонние люди, распивающие спиртные напитки, а матери на месте не было. Сам дом был в антисанитарном состоянии.

Детей эвакуировали и передали в службы соцзащиты. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В отношении матери в настоящий момент решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Ранее она уже привлекалась по этой статье и состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН).

Ранее, в мае, сообщалось, что власти Ингушетии намерены лишить родительских прав мать избитой четырехлетней девочки, которая оказалась в больнице с тяжелыми травмами. По предварительным данным, увечья девочке нанесли мать и бабушка. Мать была заключена под стражу.