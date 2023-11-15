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Консул в Мексике Иващенко призвал помочь пожилой обманутой россиянке в Москве

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Сотрудники консульства России в Мехико помогли одинокой пожилой россиянке, которую семья бросила в чужой стране без денег. Об этом рассказал консул Александр Иващенко в беседе с «РИА Новости» в среду, 15 ноября.

По словам консула, 73-летней Валентине Котовой удалось оказать помощь проживающих в Мексике россиян. Иващенко отметил, благодаря посольскому врачу пенсионерку удалось разместить в гостинице, а также немного подлечить. Вчера россиянку отправили в Россию.

«Мы переживаем, потому что у нее (у пенсионерки. ― Ред.) в России вообще нет никаких родственников», — озвучил свои опасения консул.

Иващенко объяснил, что, со слов женщины, она вместе со своим сыном и его женой продали имущество в России — они собирались пересечь границу Мексики и оказаться в США. Однако на границе их остановила миграционная служба, и семье пришлось остаться в Мексике. Через какое-то время сыну и его жене предоставили возможность переехать в Соединенные Штаты. Они без раздумий бросили пожилую женщину в чужой стране без средств к существованию и мигрировали без нее.

Как упомянул консул, пенсионерка находится в сложном физическом состоянии. У нее проблемы с высоким давлением и боли в спине, из-за которых ей приходится передвигаться в инвалидном кресле.

В России у женщины не осталось родственников, а сын по телефону дал понять, что судьба матери ему уже безразлична.

«Поздно пришла идея обратиться в СМИ. Всё думали, как ей помочь в России через какие-то свои личные контакты, но, к сожалению, не получилось никого найти. Может, какие-то организации узнают об этом случае и смогут помочь», — сказал Иващенко.

Согласно онлайн-табло аэропорта Домодедово, рейс Котовой из Дубая ЕК129 прибудет в Москву утром 15 ноября в 8:13. Из столицы Котова планирует добраться до Воронежа и снять там жилье, однако ее состояние здоровья и отсутствие документов, которые необходимы для получения бесплатной медпомощи в Москве, вызывают у Иващенко и его коллег опасения.

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