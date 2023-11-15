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Кеннеди-младший заявил, что ослабление России мешает интересам США

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Соединенным Штатам выгоднее прекратить конфликт на Украине, а новому американскому лидеру придется усадить киевские власти за стол переговоров, указали 14 ноября кандидаты в президенты Роберт Кеннеди – младший, Марианна Уильямсон и Корнел Уэст журналу Responsible Statecraft.

«Сейчас стратегия США строится на идее о том, что ослабление России входит в наши национальные интересы. Это мнение неверное», ― сказал Кеннеди-младший.

По его словам, нестабильная и ослабленная Россия не пойдет на пользу безопасности США.

Уильямсон отметила, что мирные переговоры нужны США, чтобы избежать затяжного конфликта «как в Афганистане».

Уэст также считает, что принуждение Украины к заключению мирного соглашения необходимо, поскольку ее финансовая поддержка ― пустая трата денег.

«В качестве президента я не оставлю Украине иного выбора, кроме как принять участие в дипломатическом процессе», ― подчеркнул он.

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В США 9 ноября спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на президента страны Владимира Зеленского. Обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер сказал, что давление исходит изнутри внутриполитического и военного окружения, а также от ведущих международных партнеров, поэтому Украине придется пойти на переговоры с Россией.

До этого, 6 ноября, СМИ сообщили, что США хотят переложить заключение мира на Зеленского. Там же добавили, что Киев сейчас находится в тупиковом положении.

Президент РФ Владимир Путин 18 октября заявил, что Украине необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс. Он также обратил внимание на то, что если раньше Киев заявлял о необходимости нанесения стратегического поражения РФ на поле боя, то сейчас украинские политики начали указывать на важность проведения мирных переговоров.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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