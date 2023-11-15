В Токио открыли кафе с технологиями для общения глухих посетителей

В специальном районе Токио Сибуя 15 ноября открыли кафе, в котором цифровые технологии позволят общаться с людьми, имеющими нарушения слуха. Miru cafe станет символом того, что в 2025 году в Японии пройдут первые международные спортивные соревнования для людей с нарушениями слуха — Сурдлимпийские игры, сообщил телеканал NHK.

Кафе будет работать ограниченное время — с 15 по 26 ноября. В заведении примерно половина из 20 представителей персонала имеют проблемы со слухом. По этой причине при обслуживании клиентов будут использоваться цифровые технологии, которые могут преобразовывать звук в текст и отображать его на дисплее или преобразовывать язык жестов в текст и наоборот.

Внутри кафе играет музыка, а специальные устройства, которые вибрируют при распознавании звуков, позволяют и слышащим, и людям с проблемами слухового восприятия вместе наслаждаться атмосферой заведения.

«За счет проведения таких мероприятий мы хотели бы побудить как можно больше людей узнать язык жестов. В настоящее время мы создаем видеоролики, которые позволяют людям научиться общаться таким образом. В будущем мы хотели бы повысить осведомленность о Сурдлимпийских играх», — рассказал ТАСС представитель отдела международных спортивных проектов администрации Токио Хироси Накаяма.

В августе специалисты Сеченовского университета в Москве провели успешную операцию, которая может возвращать людям слух, стимулируя резервы организма. Врачи установили шиншилле с перфорацией барабанной перепонки напечатанный на 3D-биопринтере имплант из биологически активных веществ.