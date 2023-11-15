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Бойцы спецназа «Сибирь» уничтожили БМП противника после нескольких дней «охоты»

«РИА Новости»: бойцы спецназа «Сибирь» уничтожили БМП противника после нескольких дней «охоты»
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Фото: РИА Новости
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Военнослужащие спецназа «Сибирь» группировки войск «Юг» после нескольких дней охоты уничтожили боевую машину пехоты (БМП) противника, которая ежедневно атаковала позиции ВС РФ под Клещеевкой на артемовском направлении. Об этом в беседе с «РИА Новости» рассказал 15 ноября командир группы отряда.

«Уничтожили БМП противника. Командованием была поставлена задача обнаружить место, откуда работает с закрытой огневой позиции по нашим передовым подразделениям. Наглый, дерзкий экипаж выходит и ежедневно отрабатывает по нашим позициям», — отметил он.

По словам собеседника агентства, несколько дней бойцы проводили поиск места работы и анализ характера действий вражеского экипажа. После этого была выбрана и заранее подготовлена наилучшая позиция для работы противотанкового ракетного комплекса.

«Противник допустил ошибку, выехал, работать начал с закрытой огневой позиции по нашим подразделениям, за что и был наказан», — подытожил командир.

Двигательная активность: ВС РФ улучшили позиции у Артемовска и Купянска
Наши наступательные действия пока носят локальный характер, но довольно успешны, отмечают эксперты

Ранее, 14 ноября, Минобороны РФ сообщило, что штурмовая группа ивановских десантников захватила позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западном фланге артемовского направления. Ведомство обратило внимание на то, что во время штурма российские военные ликвидировали украинских бойцов и закрепились на позициях.

До этого, 13 ноября, Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили позиции боевиков ВСУ на артемовском участке. Минобороны уточняет, что удар управляемой ракетой по позициям украинской армии нанесли военнослужащие десантных войск из Костромы. В результате были уничтожены наблюдательный пункт и огневая точка пехоты противника.

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о причинах продвижения российской армии под Артемовском и Купянском. Когда в обороне противника появляется брешь и он не ожидает атак, ВС РФ пользуются этим моментом и изменяют линию боевого соприкосновения, смещая ее на запад, объяснил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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