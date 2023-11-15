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Чешский аналитик заподозрил в поведении фон дер Ляйен признаки деменции

Аналитик Кэмпбелл: убеждения главы ЕК говорят о потере связи с реальностью
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo Bahmut
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Попытки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ускорить вступление Украины в ЕС посредством частых визитов в Киев и убеждение в том, что Евросоюз заставит Россию платить за «свою политику по отношению к Украине» говорят о потере связи с реальностью, заявил чешский экономист, аналитик и публицист Ян Кэмпбелл изданию Parlamentni listy.

«Неважно, сколько раз фон дер Ляйен посетит Киев. Нынешний президент Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии не доживут до вступления Украины в ЕС в своих должностях. Так же как нынешний ЕС не доживет до того, чтобы отпраздновать исполнение своих мифических и лицемерных намерений», — сказал он в интервью 13 ноября.

Кэмпбелл уверен, что сегодня в мире действует принципиально иная политическая элита и аппарат глобального управления, чем несколько десятилетий назад. В этой связи заявления фон дер Ляйен о том, что ЕС продолжит заставлять Россию «платить за конфликт на Украине», эксперт считает сродни проявлениям признаков дегенеративных изменений мозговых функций.

«Я не могу оценить степень потери восприятия реальности. Если госпожа председатель ЕК действительно верит, что ЕС заставит Россию платить за конфликт, это заставляет задуматься. Почему? Потому что это возрастная спутанность сознания», — заявил Кэмпбелл.

Он перечисляет симптомы болезненного состояния, указывая на внезапное преходящее состояние спутанности сознания с беспокойством, тревожностью, с нарушениями памяти, ориентации, поведения — «это характерно не только для главы Еврокомиссии, в поведении и поступках которого проявляются симптомы галлюцинаций и бреда», резюмировал чешский аналитик.

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12 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что активизация риторики европейских лидеров о членстве Украины в Евросоюзе является «игрой». Он отметил, чаще всего о членстве Киева в последнее время говорит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

8 ноября Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе сообщила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от проведенных в стране реформ и принципа «членства по заслугам».

7 ноября ЕК выразила мнение, что Киев добился прогресса в проведении реформ, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС. По данным испанской газеты Pais, Украине будет выставлен ряд условий. В частности, правительство страны должно улучшить соблюдение прав языковых меньшинств и выделить больше ресурсов на борьбу с коррупцией.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

В аналогичном положении также находятся еще семь стран, среди которых Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.

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