Эвакуированные россияне рассказали «Известиям» о ситуации в секторе Газа

Эвакуированные из сектора Газа граждане России, прибывшие бортом МЧС в московский аэропорт Домодедово в ночь на 15 ноября, рассказали корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину об обстановке в анклаве.

Абдельрахман Аль-Рамли, один из эвакуированных россиян, объяснил, что ему с семьей удалось спастись волею случая: сначала житель Газы с родными перебрался в южную часть анклава, после чего Аль-Рамли связался с российским диппредставительством, которое помогло ему, его жене, сыну, невестке и другим родным попасть на борт МЧС РФ.

«Я здесь учился, я приехал в Россию в 1992-м году. И жена у меня русская. И у меня семья шесть человек, все приехали со мной», — рассказал он.

Аяд Абухаттаб рассказал о хаосе, который усилился в последние дни в Газе с появлением в анклаве танковой артиллерии. По словам россиянина, жившего в секторе Газа, несколько дней назад из-за обстрела из танков он лишился близкого друга, а его семья получила ранения. Кроме того, добавил Абухаттаб, в самом начале нового витка палестино-израильского конфликта в результате обстрелов у мужчины погибла родственница.

Житель Газы отдельно подчеркнул хаос, который создают в населенных пунктах свободно летающие ракетные снаряды.

«Ракеты ничего не оставляют. <...> Осколки разлетаются на расстоянии до 500 м [от места попадания]. Если даже [в домах] есть подвалы, то сброшенные авиацией бомбы оставят всех находящихся внутри [подвалов] под завалами», ― поделился Абухаттаб.

Несколькими часами ранее сообщалось, что самолет МЧС РФ, на борту которого находились 98 эвакуированных из сектора Газа граждан России, прибыл в аэропорт Домодедово.

Первый самолет с 70 эвакуированными россиянами прилетел в Москву 13 ноября. Людей, которые покинули Газу через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», сопровождали в полете медики и психологи МЧС.

Как тогда отметил помощник министра Александр Коровин, граждане не нуждались в экстренной медпомощи, однако с ними работали сотрудники Центра экстремальной психологической помощи.

Эвакуированные из сектора Газа россияне, которые находились в Каире 14 ноября, рассказали «Известиям», что их жилье уничтожено в результате массированных обстрелов. По словам пострадавших, населенные пункты бомбили каждую ночь. Одна из местных жительниц рассказала, что в одной из таких атак погибли ее родственники.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.