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Группировка войск «Юг» отразила пять атак на донецком направлении

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Военнослужащие группировки войск «Юг» отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в среду, 15 ноября сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили пять атак 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районе Малоильиновки и Клещеевки, нанесли поражение живой силе и технике 30-й механизированной бригады в районах населенных пунктов Васюковка и Курдюмовка», — приводит его слова «РИА Новости».

Астафьев отметил, что на данном направлении противник потерял до 300 военных убитыми и ранеными, а также две бронированные машины и три пикапа.

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Ранее, 14 ноября, офицеры 5-й бригады 1-го Армейского корпуса на донецком направлении рассказали «Известиям» об особенностях боев за Марьинку и переменах в действиях противника. По их словам, окраины Марьинки с плотной застройкой — единственная территория этого поселка, которую всё еще удерживают украинские боевики. Здесь и в соседней Красногоровке продолжаются тяжелые бои.

До этого, 11 ноября, Астафьев сообщил, что подразделения Южной группировки войск на донецком направлении отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ. Сообщается, что противник потерял до 185 военнослужащих и шесть единиц техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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