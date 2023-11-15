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Дипломаты направили Макрону «ноту несогласия» из-за его политики по Ближнему Востоку

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Фото: REUTERS/Pool/Aurelien Morissard
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«Письмо несогласия» с политикой Франции по отношению к палестино-израильскому конфликту подписали около десяти французских послов в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом сообщила газета Le Figaro в понедельник, 13 ноября.

«Позиция в пользу Израиля с самого начала кризиса не была понята на Ближнем Востоке. Это противоречит нашей традиционно сбалансированной позиции между израильтянами и палестинцами», — утверждают авторы письма.

Подписанты обеспокоены тем фактом, что к гражданам Франции за рубежом начали относиться хуже. Особенно силен кризис доверия с ближневосточными государствами, где слово французского посла уже не имеет того веса, что раньше. По мнению авторов письма, Париж рискует потерей своего имиджа.

По информации газеты, в письме «в довольно дипломатичной форме намекается, что все это является результатом позиций, занятых президентом республики».

Обращение послов было направлено в МИД страны и Елисейский дворец.

Ответ ситуацию не прояснил. В Елисейском дворце и в МИД отметили, что дипломатическая переписка имеет конфиденциальный характер, поэтому комментариев не последует. Также в ведомстве напомнили, что именно президент и правительство страны выбирают внешнеполитический курс.

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11 ноября французский лидер отметил, что, хоть Израиль и имеет право на самооборону, необходимо возобновить политический диалог. Он подчеркнул, что палестинское движение ХАМАС должно быть обезврежено, однако это должно сопровождаться защитой гражданского населения и заложников в Газе, которые «не должны платить своей жизнью за кровожадное безумие террористов».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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