Reuters сообщило об одобренной Израилем поставке топлива для грузовиков ООН в Газе
Израиль одобрил поставку 24 тыс. л дизтоплива для грузовых автомобилей, которые принимают участие в операции ООН в секторе Газа. Об этом 15 ноября сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.
«Агентства по оказанию помощи в анклаве заявляют, что хроническая нехватка топлива препятствует усилиям по доставке продовольствия, воды и лекарств палестинцам в Газе. Топливо предназначено только для грузовиков ООН, а не для больниц», ― заявил собеседник агентства.
Официальной информации от Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинского движения ХАМАС не поступало.
12 ноября ЦАХАЛ сообщила, что направила в больницу 300 л топлива, но ХАМАС не позволило медицинскому учреждению получить его. Впоследствии палестинское движение ХАМАС не согласилось с обвинениями Израиля в препятствовании получению израильского топлива больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.
Кроме того, 12 ноября пять пациентов медицинского центра «Аш-Шифа» скончались в реанимации из-за нехватки кислорода. Директор больницы Мухаммед Абу Сальмия заявил, что она полностью окружена Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), возможности эвакуироваться из нее нет.
В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что не может связаться со своими координаторами в крупнейшем медицинском комплексе в секторе Газа. По словам гендиректора организации, ВОЗ выражает беспокойство по поводу безопасности медицинских работников и пациентов. Гебрейесус подчеркнул, что ВОЗ призывает к «немедленному гуманитарному прекращению огня в Газе».
7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Власти Израиля отказываются от поставленных условий.