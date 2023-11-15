Reuters сообщило об одобренной Израилем поставке топлива для грузовиков ООН в Газе

Израиль одобрил поставку 24 тыс. л дизтоплива для грузовых автомобилей, которые принимают участие в операции ООН в секторе Газа. Об этом 15 ноября сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

«Агентства по оказанию помощи в анклаве заявляют, что хроническая нехватка топлива препятствует усилиям по доставке продовольствия, воды и лекарств палестинцам в Газе. Топливо предназначено только для грузовиков ООН, а не для больниц», ― заявил собеседник агентства.

Официальной информации от Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинского движения ХАМАС не поступало.

12 ноября ЦАХАЛ сообщила, что направила в больницу 300 л топлива, но ХАМАС не позволило медицинскому учреждению получить его. Впоследствии палестинское движение ХАМАС не согласилось с обвинениями Израиля в препятствовании получению израильского топлива больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.

Кроме того, 12 ноября пять пациентов медицинского центра «Аш-Шифа» скончались в реанимации из-за нехватки кислорода. Директор больницы Мухаммед Абу Сальмия заявил, что она полностью окружена Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), возможности эвакуироваться из нее нет.

В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что не может связаться со своими координаторами в крупнейшем медицинском комплексе в секторе Газа. По словам гендиректора организации, ВОЗ выражает беспокойство по поводу безопасности медицинских работников и пациентов. Гебрейесус подчеркнул, что ВОЗ призывает к «немедленному гуманитарному прекращению огня в Газе».

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.