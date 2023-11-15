«Известия» показали работу расчетов ЗРК «Бук» на южнодонецком направлении

Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Восток» защищают границы на стыке Донецкой Народной Республики и Запорожья. О работе российских военнослужащих на южнодонецком направлении рассказал 15 ноября корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук» выдвигается на огневую позицию, будет контролировать обстановку в небе над южнодонецким фронтом. Работает по всем целям, от тех же беспилотников до крылатых ракет и самолетов», — рассказал Ольков.

Он также отметил, что, когда небо чистое, работы у расчета больше. По словам военнослужащих, они особенно следят за тем, чтобы беспилотные летательные аппараты (БПЛА) противника не «срисовывали» позиции российских военнослужащих на передовой, и оперативно их уничтожают.

«Они [БПЛА] даже не успевают прилететь к переднему краю. Знаете, стиль мыши есть такой: вылетел, поднялся, выплюнул — и сразу же «тикают» от нас. Им всё равно, куда стрелять, лишь бы на территорию противника, то есть нас», — поделился начальник расчета ЗРК БУК с позывным Патологоанатом.

Ранее, 13 ноября, начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что ВС РФ пресекли за прошедшие сутки пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию на южнодонецком направлении. При этом было уничтожено семь минометных расчетов противника.

До этого, 9 ноября, Ольков поделился кадрами работы расчетов самоходной артиллерийской установки «Гвоздика». По его словам, техника всегда находится под маскировкой. Защитная сетка помогает остаться незаметным, а от диверсантов помогает наземное укрытие. По данным журналиста, в день у артиллеристов минимум по три выезда, а за последнюю неделю на счету экипажа больше десяти пораженных целей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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