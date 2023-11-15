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Артиллеристы ЦВО с гаубицей Д-30 провели огневой налет на опорпункт ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 Центрального военного округа (ЦВО) провели огневой налет на опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны 15 ноября опубликовало кадры боевой стрельбы гаубиц Д-30 в ходе артналета на краснолиманском направлении.

Получив данные от передовых разведывательных групп гвардейского мотострелкового полка ЦВО, военнослужащие прибыли на позиции и провели огневое поражение тщательно замаскированного полевого опорного пункта украинских националистов на краснолиманском направлении, вынудив противника покинуть занимаемый район.

Корректировка огневого поражения осуществлялась непосредственно на линии боевого соприкосновения с противником при помощи разведчиков-наблюдателей и малогабаритных беспилотных летательных аппаратов, пояснили в Минобороны.

«Она очень точная, по точности стреляет не хуже танка, а порой и лучше прилетает. Нервная она у нас, называем ее «психушка» между собой — очень сильно стелет. Враги очень плохо себя чувствуют, после первый двух залпов начинают покидать позиции, потому что гаубица не только поражает, но и сильно пугает звуком», — рассказал командир гаубичного взвода с позывным Псих об особенностях гаубицы Д-30.

Он добавил, что недавно работали по цели — опорнику ВСУ, при этом снарядов у расчета осталось не так много — около пяти.

«И мы во все пять вложились, сожгли полностью опорный пункт, противник полностью покинул позицию», — уточнил Псих.

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6 ноября Минобороны показало, как в зоне специальной военной операции работают расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» Западного военного округа. Экипаж САУ «Мста-С» уничтожил польскую гаубицу Krab на купянском направлении.

15 октября корреспондент «Известий» Марина Кравцова показала работу расчетов гаубиц Д-30 на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Тогда шла ожесточенная контрбатарейная борьба — расчеты Д-30 не давали ВСУ продвинуться вперед.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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