Артиллеристы Южной группировки войск применили боеприпас «Краснополь» в зоне СВО

Артиллеристы Южной группировки войск применили корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 мм «Краснополь» в зоне проведения специальной военной операции. Минобороны РФ 15 ноября показало действия расчета буксируемой гаубицы «Мста-Б» и разведгруппы при выполнении стрельбы высокоточным боеприпасом.

Точное применение снаряда по наиболее важным объектам (командные пункты, узлы связи, подвижные РЛС контрбатарейной борьбы и т.д.) достигается за счет слаженной работы расчета буксируемого артиллерийского орудия «Мста-Б» в связке с разведывательной группой, действующей в непосредственной близости от линии соприкосновения с противником.

Разведгруппа, находясь на позиции, с которой наблюдает за целью (объектом), с помощью лазерного целеуказателя-дальномера обеспечивает подсветку и наведение снаряда на объект противника. Иногда расстояние от точки работы разведчиков-дальномершиков до позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет всего несколько сотен метров, пояснили в военном ведомстве.

«Периодически бывало, особенно когда были в Мариуполе, работали с 200 м от противника. А так в основном работаем на расстоянии до 5 м от противника, когда это возможно. Если позиция позволяет подойти на 800 м или на 2 км — мы это делаем. Но здесь нужны точные расчеты для позиции, наведения. Для всего есть нюансы», — рассказал старший разведчик-дальномерщик с позывным Электроник.

По словам номера расчета орудия с позывным Ручей, основная их задача — это контрбатарейная борьба. Бывает, что нужно помогать пехоте или отработать специальные цели.

8 ноября в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщили, что модернизированный управляемый снаряд «Краснополь», обладающий повышенной точностью, начали применять российские войска в зоне спецоперации на Украине.

Тогда же в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что российский «Краснополь» является одним из самых эффективных высокоточных боеприпасов в мире.

Корректируемый снаряд «Краснополя» калибра 152 мм может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе современными самоходными гаубицами «Мста-С», «Мста-СМ» и «Коалиция-СВ». Дальность полета боеприпаса — 20 км, масса боевой части — 8 кг.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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