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Вильфанд предсказал аномалии температуры в Красноярском крае и Якутии

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Фото: ТАСС/Вадим Скрябин
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Температурные отклонения от нормы в Красноярском крае и Якутии могут достигнуть 20 градусов в ближайшие дни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС в среду, 15 ноября.

«Почти на всей территории страны будут положительные аномалии. <…> Но есть регионы, где аномалии просто редчайшие, — Красноярский край и Якутия», — заявил Вильфанд.

По его словам, отклонения в этих регионах могут быть весьма существенными: от 16 до 20 градусов выше климатической нормы.

«В Туруханском районе Красноярского края, например, днем будет около 0 градусов, а в Якутске средняя температура с 15 по 19 ноября ночью будет минус 17–20 градусов, а днем — минус 8–12 градусов. Это невероятное тепло для этих регионов в ноябре», — рассказал глава Гидрометцентра.

Также, по его словам, температура значительно выше нормы поднимется и в регионах Урала и юга Западной Сибири. В течение ближайших трех дней погода там может быть на 8–12 градусов теплее, чем обычно.

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В этот же день Гидрометцентр спрогнозировал в Москве облачность с прояснениями, небольшие осадки и до +4 градусов.

Ранее, 13 ноября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что к концу недели среднесуточная температура опустится до отрицательных значений и наступит климатическая зима. По его словам, в течение недели будет происходить постепенное понижение температуры, пятница будет самой холодной.

Как отметил 12 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, 17 ноября в столице наступит метеорологическая зима. В связи с этим он порекомендовал автомобилистам своевременно позаботиться о зимней резине.

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