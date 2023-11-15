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Блинкен указал на трудности в экономике у участников АТЭС из-за последствий COVID-19

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Фото: Global Look Press/XinHua/Nick Starichenko
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Участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не до конца оправились от последствий пандемии коронавируса (COVID-19), из-за чего экономики этих стран продолжают испытывать трудности. Об этом 14 ноября заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на министерском заседании АТЭС в Сан-Франциско.

«Мы продолжаем сталкиваться со многими экономическими трудностями. Мы все еще восстанавливаемся после трудностей COVID-19, который разорил торговлю, путешествия и туризм», ― приводит слова Блинкена официальный сайт Госдепа.

Госсекретарь также отметил, что участники АТЭС находятся под экономическим ударом из-за климатических изменений и природных катаклизмов, которые нередко происходят в регионе.

Несмотря на это, госсекретарь заявил, что по прошествии 30 лет регион АТЭС продемонстрировал колоссальный рост ВВП: с $19 трлн до $52,8 трлн.

«Экономики, входящие в АТЭС, теперь представляют 40% мирового населения, создают половину глобальной торговли, производят 60% мирового объема товаров и услуг», ― подчеркнул Блинкен.

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Саммит АТЭС проходит на текущей неделе в американском Сан-Франциско. Российскую делегацию на нем представляет вице-премьер России Алексей Оверчук.

7 ноября политолог и преподаватель МГУ Алексей Фененко заявил «Известиям», что предстоящий саммит АТЭС в Сан-Франциско не принесет позитивных результатов, так как США считают Россию ненужным элементом на Тихом океане. Политолог также подчеркнул, что Соединенные Штаты рассматривают АТЭС как инструмент, способный поссорить Россию и Китай.

До этого, 29 сентября, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия настаивает на том, чтобы смысл работы АТЭС не извращался и каждая страна несла свои обязательства.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в которые в числе прочих входят США, Китай, Россия, Япония, Мексика.

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