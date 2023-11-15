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Палестинцы рассказали о критической ситуации на Западном берегу реки Иордан

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Фото: Global Look Press/XinHua/IDF
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Израиль увеличивает количество рейдов на Западном берегу реки Иордан и вооружает еврейских переселенцев. Палестинцы, исконно живущие на этих территориях, всё чаще вынуждены покидать хозяйство и искать кров в соседних городах. По мнению палестинского активиста Асмата Мансура, ситуация близка к тому, чтобы перерасти в масштабные боестолкновения.

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«Ситуация на Западном берегу может вспыхнуть в любой момент. В первую очередь, из-за нападений поселенцев на мирных жителей, ведь их снабдили оружием. Во-вторых, тут играет роль экономический фактор: в связи с последними событиями люди испытывают трудности в работе как на территории Израиля, так и внутри Палестины», — поделился он с «Известиями».

По словам Мансура, Израиль не скрывает своей политики по выселению мирного палестинского населения на Западном берегу. Он рассказал, как недавно на территории между Рамаллой (столица Палестинской автономии. — Ред.) и Арихой проживало около 12 бедуинских общин. Все они обитали в палаточных городах и вели жизнь кочевников, но евреи выгнали их, жителям пришлось эвакуироваться в соседние деревни.

«Переселенцы всячески пытаются помешать палестинцам вести скотоводство, для этого они перекрывают источники воды, чтобы те не смогли напоить скот. Всё это сопровождается постоянными нападениями на них. В итоге у людей не остается никаких средств и сил для того, чтобы оставаться на местах, где они ведут сельскохозяйственную деятельность, — им приходится покидать территории своих предков», — отметил палестинец.

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