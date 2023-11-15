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Синоптики спрогнозировали москвичам небольшие осадки и до +4 градусов в среду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Облачно с прояснениями, небольшие осадки и до +4 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 15 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +2…+4 градусов, ночью столбики термометров не опустятся ниже –1.

В Московской области днем прогнозируют –1…+4 градусов, ночью может похолодать до –4.

Ожидается северный ветер со скоростью 2–7 м/c.

Атмосферное давление — 740 мм ртутного столба.

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Ранее, 13 ноября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что к концу недели среднесуточная температура опустится до отрицательных значений и наступит климатическая зима. По его словам, в течение недели будет происходить постепенное понижение температуры, пятница будет самой холодной.

Как отметил 12 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, 17 ноября в столице наступит метеорологическая зима. В связи с этим он порекомендовал автомобилистам своевременно позаботиться о зимней резине.

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