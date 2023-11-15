В Курской области мужчина зарезал собственную мать, жену и дочь-подростка

Житель хутора Сеймского Курской области зарезал собственную мать, жену и 16-летнюю дочь, а после этого сам сдался полиции 14 ноября. «Известия» пообщались с родственниками и соседями злоумышленника и узнали детали произошедшего.

Тройное убийство произошло 13 ноября. По информации следственного управления СК РФ по региону, мужчина 1982 года рождения «нанес множественные ножевые ранения дочери, жене и своей матери, от чего наступила их смерть». В настоящий момент подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по факту убийства трех лиц, в том числе несовершеннолетней (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Жительница хутора Сеймского Лидия Ивановна в беседе с «Известиями» предположила, что преступление было спланировано, ведь все убийства были совершены с особой жестокостью. По предварительной информации, первой получила ранения мать: злоумышленник перерезал ей горло. Позже он нанес ранения дочери-подростку, после этого расправился с женой.

«Такое чувство, что он планировал это убийство. Всё как-то обдуманно: всех побить, порезать. Столько у девочки ножевых ранений. Не то 14, не то 15. У Оли (жена преступника. — Ред.) девять ножевых ранений», — рассказала она.

Что именно произошло в ту ночь, женщина не знает. Однако она отметила, что рано утром услышала чей-то крик, а выйдя на улицу, увидела толпу людей и машину скорой помощи. Как позже выяснилось, подозреваемый сам вызвал врачей. А потом, как сообщают местные, надел чистую одежду и поехал в полицию «сдаваться».

Родственники погибших, как и соседи, были поражены произошедшим. Отец подозреваемого Николай заявил, что очень зол на него.

«Бог ему судья. Я его сам бы убил, но мне не дали. Полицейские даже не подпустили. Такое не прощается», — сказал он.

Ранее, 14 ноября, стало известно о задержании 16-летнего школьника по подозрению в убийстве своей несовершеннолетней девушки и ее матери. По информации «Известий», инцидент произошел вечером 13 ноября. Между школьниками завязалась ссора, в ходе которой подросток ударил свою девушку ножом три раза, а позже он убил возвращавшуюся домой ее мать.

Соседи подозреваемого рассказали «Известиям», что не могут поверить в произошедшее. В свою очередь, соседи убитой девушки поделились, что часто видели ее в компании подростков в подъезде своего дома.