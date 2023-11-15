КНДР провела испытания нового двигателя для баллистической ракеты средней дальности
КНДР провела испытания нового типа твердотопливного двигателя, предназначенного для баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщила южнокорейская газета The JoongAng со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в среду, 15 ноября.
«Мы разработали твердотопливные двигатели высокой мощности для нового типа баллистической ракеты средней дальности. Работы проведены успешно. <…> Очень удовлетворительные результаты», — отметили в ЦТАК.
В главном ракетном управлении Северной Кореи успешное завершение испытаний назвали «важным процессом для дальнейшего усиления стратегической наступательной мощи» КНДР.
Ранее, 24 августа, Северная Корея запустила, по ее утверждению, «космическую ракету-носитель». Агрегат был пущен в южном направлении. Он распался на несколько частей, которые упали вне исключительной экономической зоны Японии.
До этого, 19 июня, в КНДР назвали «серьезной ошибкой» неудачный запуск военного спутника в мае. Безответственность отвечающих за подготовку к запуску ракеты лиц была «подвергнута строгой критике».
31 мая КНДР произвела запуск космической ракеты-носителя в южном направлении. Это вызвало экстренное предупреждение об эвакуации в некоторых частях Южной Кореи и Японии. По данным агентства Yonhap, ракета-носитель пропала с радаров до того, как достигла места назначения.