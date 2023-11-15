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КНДР провела испытания нового двигателя для баллистической ракеты средней дальности

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Фото: REUTERS/KCNA
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КНДР провела испытания нового типа твердотопливного двигателя, предназначенного для баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщила южнокорейская газета The JoongAng со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в среду, 15 ноября.

«Мы разработали твердотопливные двигатели высокой мощности для нового типа баллистической ракеты средней дальности. Работы проведены успешно. <…> Очень удовлетворительные результаты», — отметили в ЦТАК.

В главном ракетном управлении Северной Кореи успешное завершение испытаний назвали «важным процессом для дальнейшего усиления стратегической наступательной мощи» КНДР.

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Ранее, 24 августа, Северная Корея запустила, по ее утверждению, «космическую ракету-носитель». Агрегат был пущен в южном направлении. Он распался на несколько частей, которые упали вне исключительной экономической зоны Японии.

До этого, 19 июня, в КНДР назвали «серьезной ошибкой» неудачный запуск военного спутника в мае. Безответственность отвечающих за подготовку к запуску ракеты лиц была «подвергнута строгой критике».

31 мая КНДР произвела запуск космической ракеты-носителя в южном направлении. Это вызвало экстренное предупреждение об эвакуации в некоторых частях Южной Кореи и Японии. По данным агентства Yonhap, ракета-носитель пропала с радаров до того, как достигла места назначения.

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