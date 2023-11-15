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Туроператоров обяжут платить взносы в фонды по защите туристов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Туроператоров обяжут с 2024 года платить взносы в фонды по защите туристов. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, которое отвечает за развитие российской туротрасли.

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«Совместно с депутатским корпусом приняли решение, что, учитывая восстановление туристического рынка, в том числе, турпотока в такие страны, как Турция, Египет, Таиланд и другие, продления действующей меры по освобождению туроператоров от уплаты взносов в Фонды персональной ответственности и Резервный фонд не требуется», — пояснили в министерстве.

Там отметили, что средства этих фондов направлены, в первую очередь, на защиту прав туристов.

«Кроме того, эту льготу для туроператоров ввели в период коронавирусных ограничений для поддержки отрасли. А сейчас динамика активно растет: согласно данным Росстата, турпоток в стране вырос за год на 16,5%, что коррелируется с динамикой туроператорских продаж», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что для бизнеса в этом году уже введен ряд льгот. В том числе для туроператоров, работающих в сфере внутреннего туризма, установлен нулевой НДС, а также продлена льготная ставка страхования их ответственности (внутренний и въездной туризм) до апреля 2025 года.

Также с 1 сентября до 15 ноября пролонгирована отсрочка ответственности за невнесение данных в систему «Электронная путевка, отметили в пресс-службе Минэкономразвития.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Удар под отдых: бизнес предупредил о росте цен на турпутевки с 2024 года

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