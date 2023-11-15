Белый дом не стал комментировать сведения о причастности Украины к подрыву СП

Соединенные Штаты отказались отвечать, планирует ли Вашингтон принять соответствующие меры по отношению к Украине в случае, если информация о причастности Киева к подрывам «Северных потоков» подтвердится. Об этом 14 ноября стало известно из трансляции Белого дома.

«Не буду опережать продолжающееся расследование произошедшего с трубопроводами «Северный поток». И я, безусловно, не буду рассуждать гипотетически относительно того, в чем могут заключаться результаты этого расследования», ― заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

По словам Кирби, Соединенные Штаты в первую очередь заботятся обеспечением Украины «критически важными потребностями», несмотря на то, что возможности финансовой поддержки Киева у Вашингтона сокращаются без дополнительного финансирования из федерального бюджета США.

В субботу, 11 ноября, газета The Washington Post написала, что экс-командир одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский являлся координатором операции по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП).

Данный материал вызвал широкий общественный резонанс. Так, комментируя его, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен заявил, что США, если не полностью руководили операцией по подрыву «Северных потоков», то играли в ней очень большую роль. В свою очередь, сенатор от Крыма Сергей Цеков сказал, что главным организатором и руководителем диверсии на «Северных потоках» всё же являются Соединенные Штаты.

Кроме того, версию о причастности Украины к теракту на «Северных потоках» в марте 2023 года выдвинула газета The New York Times (NYT). В материале, написанном со слов источников в виде официальных лиц США, в качестве доказательства приводилась позиция Киева, согласно которой реализация российского проекта — это угроза национальной безопасности страны.

Крупнейшие европейские ветки газопроводов СП были подорваны в конце сентября 2022 года. Москва не раз призывала провести расследование на международном уровне, однако пока Запад игнорирует все попытки РФ подключиться к выяснению обстоятельств взрывов.

5 октября 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что подрыв «Северных потоков» — это международный терроризм. По словам главы государства, виновных в подрыве газопроводов следует искать среди заинтересованных лиц, в числе которых может быть американский поставщик энергоносителей на европейский рынок.