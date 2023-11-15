Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперты предрекли рублю возможность укрепиться до 85-90 к доллару
Общество
Вторая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву
Происшествия
Пожар произошел в ангаре с фургонами в Ленобласти
Мир
Белиз разорвал дипломатические отношения с Израилем
Мир
Почти 50 рейсов задержали в Сан-Франциско из-за саммита АТЭС
Общество
Глава СК РФ взял на контроль расследование убийства двух человек в Екатеринбурге
Мир
В США заявили о скором заключении соглашения Израиля и ХАМАС по заложникам
Мир
Глава МИД Израиля обвинил генсека ООН Гутерриша в несоответствии посту
Общество
Депутат Госдумы поддержала совмещение женщинами карьеры с материнством
Мир
Лукашенко предложил Пашиняну не спешить с решением по участию в саммите ОДКБ
Мир
Глава МЧС России сообщил о планах эвакуации из сектора Газа всех граждан РФ
Мир
Самолет с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Египта
Мир
Евросоюз подготовит еще 10 тыс. солдат для ВСУ

Белый дом не стал комментировать сведения о причастности Украины к подрыву СП

0
Фото: Global Look Press/XinHua/The Swedish Coast Guard
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты отказались отвечать, планирует ли Вашингтон принять соответствующие меры по отношению к Украине в случае, если информация о причастности Киева к подрывам «Северных потоков» подтвердится. Об этом 14 ноября стало известно из трансляции Белого дома.

«Не буду опережать продолжающееся расследование произошедшего с трубопроводами «Северный поток». И я, безусловно, не буду рассуждать гипотетически относительно того, в чем могут заключаться результаты этого расследования», ― заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

По словам Кирби, Соединенные Штаты в первую очередь заботятся обеспечением Украины «критически важными потребностями», несмотря на то, что возможности финансовой поддержки Киева у Вашингтона сокращаются без дополнительного финансирования из федерального бюджета США.

Северный потом: США не предоставили разъяснения РФ о взрывах на газопроводах
Кто затягивает расследование прошлогодних диверсий

В субботу, 11 ноября, газета The Washington Post написала, что экс-командир одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский являлся координатором операции по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП).

Данный материал вызвал широкий общественный резонанс. Так, комментируя его, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен заявил, что США, если не полностью руководили операцией по подрыву «Северных потоков», то играли в ней очень большую роль. В свою очередь, сенатор от Крыма Сергей Цеков сказал, что главным организатором и руководителем диверсии на «Северных потоках» всё же являются Соединенные Штаты.

Кроме того, версию о причастности Украины к теракту на «Северных потоках» в марте 2023 года выдвинула газета The New York Times (NYT). В материале, написанном со слов источников в виде официальных лиц США, в качестве доказательства приводилась позиция Киева, согласно которой реализация российского проекта — это угроза национальной безопасности страны.

Крупнейшие европейские ветки газопроводов СП были подорваны в конце сентября 2022 года. Москва не раз призывала провести расследование на международном уровне, однако пока Запад игнорирует все попытки РФ подключиться к выяснению обстоятельств взрывов.

5 октября 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что подрыв «Северных потоков» — это международный терроризм. По словам главы государства, виновных в подрыве газопроводов следует искать среди заинтересованных лиц, в числе которых может быть американский поставщик энергоносителей на европейский рынок.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023