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Боррель высказался о поставках Киеву истребителей F-16

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Фото: Соцсети
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Конкретных данных о том, когда первый F-16 окажется на Украине, нет, но подготовка пилотов продолжается, заявил 14 ноября на пресс-конференции по итогам заседания совета министров обороны стран Евросоюза глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Нет, у меня нет никакой конкретной информации о том, когда первый F-16 поднимется в небо Украины. Я знаю, что подготовка пилотов продолжается. Из своего личного опыта я знаю, что это требует времени, и никто не может послать пилота управлять самолетом, если он не имеет представления о том, как использовать все преимущества этой сложной машины», — сказано в его заявлении.

Ранее, 10 ноября, спикер воздушных сил ВСУ сообщил, что украинские пилоты проходят обучение управлению F-16 в небе с инструкторами. Он уточнил, что непосредственные полеты при этом совершают не все летчики.

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При этом 14 ноября представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат опроверг информацию о начале обучения украинских летчиков пилотированию на истребителях F-16 производства США в Румынии. Он уточнил, что в Румынии только началось строительство летной базы.

7 ноября стало известно, что Нидерланды планируют отправить пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов. Как уточнила глава минобороны страны Кайса Оллонгрен, в ближайшее время там откроется учебный центр по подготовке летчиков стран НАТО и Украины по полетам на F-16.

Европейские страны планируют передать Киеву истребители F-16 в первом квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву поставят Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, Киев к 2025 году может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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