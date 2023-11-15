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WP указала на закупку Пентагоном нефтепродуктов из российского сырья

WP: Пентагон закупает нефтепродукты из российского сырья несмотря на санкции
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dimitris Aspiotis
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Несмотря на введенные антироссийские санкции, Пентагон продолжает закупать нефтепродукты, в изготовлении которых якобы используется российское сырье. Это следует из расследования американской газеты The Washington Post (WP), опубликованного 14 ноября.

Согласно данным издания, нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Motor Oil Hellas в Греции, который является поставщиком нефтепродуктов для Пентагона, производит топливо из сырья, в том числе полученного из РФ. Обойти санкции, как полагает газета, удается через многосоставную цепочку, в которой присутствует трейдер из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и турецкий терминал.

Турецкий хаб Дортойл с февраля 2022 года получил 2,7 млн баррелей мазута из России (что составляет более 69% всех поставок). Издание отмечает, что благодаря практике смешивания нефтепродуктов в Дортойле невозможно определить точный процент содержания российского сырья в конечном продукте, который получает Пентагон. Однако эксперты уверены, что топливо из РФ гарантированно там есть.

Отмечается, что греческий НПЗ заключил контракты с оборонным ведомством США почти на $1 млрд. При этом представитель Агентства оборонной логистики Пентагона Джо Йосва заявил в электронном письме WP, что агентство «не знает» о том, что топливо из России направляется его греческому поставщику, и отметил, что соблюдение антироссийских санкций лежит на самих поставщиках.

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Эксперты неоднократно заявляли о том, что антироссийские санкции негативно сказываются на экономике стран Запада. Так, 3 ноября доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что потери стран Евросоюза от антироссийских санкций запредельны. Он отметил, что по итогам 2022 года уже наблюдалось, что ущерб для европейских стран составляет триллионы, при этом не учитывались спад ВВП в государствах и другие потери.

Как сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, отвечая на вопрос «Известий» 3 октября, введение потолка цен на российскую нефть неэффективно. Он напомнил о специально выпущенном приказе президента России Владимира Путина о несоблюдении потолка цен в контракте на поставку нефти. По словам Новака, российские компании работают именно в рамках этого указа.

Кроме того, Новак отметил, что на сегодняшний день цены на нефть марки Brent выросли, а дисконт снизился, и российская продукция реализуется по рыночным ценам выше потолка.

До этого, 12 сентября, Всемирная торговая организация (ВТО) заявила, что антироссийские санкции негативно скажутся на экономике большинства стран мира. Там напомнили об опыте экономических отношений США и КНР, из-за торговой напряженности которых Пекин потерял 0,3% ВВП, а Вашингтон — 0,1% ВВП.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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