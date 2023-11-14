В Татарстане женщине заменили сгнившую челюсть титановой

Челюстно-лицевые хирурги из Набережных Челнов заменили местной жительнице отмершую челюсть на титановую. Об этом 14 ноября сообщает минздрав Республики Татарстан в социальной сети «ВКонтакте».

45-летняя женщина обратилась за помощью медиков к моменту, когда уже потеряла способность принимать твердую пищу, страдала от истощения, а челюстная кость полностью вышла в ротовую полость. Медики диагностировали женщине хронический остеомиелит нижней челюсти, который был осложнен отмиранием костной ткани.

«Мы провели резекцию нижней челюсти для предотвращения распространения некротического процесса на здоровые костные структуры с одномоментной установкой большой реконструктивной титановой пластины. Удалили более 10 см отмершей костной ткани», ― рассказал челюстно-лицевой хирург Баин Демкин.

По словам доктора, операция по установке челюстного протеза прошла успешно. Хирург отметил улучшающееся состояние пациентки: сейчас она набирает вес, а после реабилитации собирается установить зубные протезы.

Демкин объяснил, что подобная патология, как правило, может развиться при онкологических заболеваниях после курсов химио- и лучевой терапии, а также на фоне употребления психоактивных веществ или в результате длительного отсутствия лечения при воспалительных заболеваниях и кариозном процессе. Также триггером остеомиелита челюсти может стать перенесенная коронавирусная инфекция.

Ранее, 9 ноября, стало известно, что хирурги Российской детской клинической больницы (РДКБ) в Москве, филиала РНИМУ имени Пирогова Минздрава России успешно прооперировали 14-летнюю девочку с редкой патологией — удвоенным пищеводом и желудком.

У подростка обе пары органов оказались сформированы полноценно практически на всем их протяжении, из-за этого было сложно определить, какую именно часть нужно удалять. Однако врачам удалось успешно полностью устранить патологию.