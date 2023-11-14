Россия напомнила США о последствиях перехвата оружия в Оманском заливе, упомянув о ситуации в декабре 2022 года, когда американцы перенаправили перехваченную ими продукцию военного назначения киевскому режиму. Об этом в своем выступлении в Совбезе ООН 14 ноября заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.

На заседании по итогам голосования по проекту резолюции СБ ООН о продлении санкционного режима в отношении Йемена он отметил, что принимаемые меры всё чаще вступают в противоречие с развитием позитивных политических процессов, ведущих в долгосрочной перспективе «не только к прекращению кровопролития в самом Йемене, но и к общей стабилизации отношений между рядом ключевых государств в регионе».

«Особо циничными выглядят действия США, в частности попытки Вашингтона использовать действующие международные санкции в отношении Йемена для продвижения весьма далеких от достижения мира в этой многострадальной стране узкокорыстных задач. К этому выводу подводит то, как возмутительно американские военные обошлись с перехваченной в Оманском заливе в декабре прошлого года продукцией военного назначения, которая была переправлена Вашингтоном на Украину для нужд киевского режима», — рассказал Полянский.

Он пояснил, что Россия неоднократно объясняла, почему такие действия американцев идут вразрез с положениями не только профильных резолюций СБ по Йемену, включая резолюцию 2216, но и с нормами международного права.

«Провальная для ВСУ ситуация на фронте не является оправданием для подобных шагов. Если они со стороны Вашингтона продолжатся, это будет иметь самые серьезные последствия», — цитирует «Газета.Ru» российского дипломата.

11 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что Россия осуждает безответственное поведение Соединенных Штатов в связи с передачей Украине 1,1 млн патронов, которые американские военные захватили в декабре 2022 года на судне в Оманском заливе. В рамках оружейного эмбарго Совбеза ООН в отношении Йемена не существует специального режима по досмотру судов в международных водах, напомнила она.

Ранее, 4 октября, центральное командование вооруженных сил США сообщило о передаче Украине около 1,1 млн конфискованных у Ирана патронов для стрелкового оружия калибра 7,62 мм. Тогда же уточнялось, что боеприпасы были конфискованы американскими военно-морскими силами 9 декабря 2022 года на транзитном судне без гражданства.