Глава СК РФ взял на контроль расследование убийства двух человек в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства подростком двух человек в Екатеринбурге. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в Telegram-канале СК.

По данным следствия, в одной из квартир Екатеринбурга были обнаружены тела 14-летней девочки и ее матери с ножевыми ранениями. По подозрению в их убийстве был задержан 16-летний знакомый ребенка.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ («Убийство»). Решается вопрос об избрании подростку меры пресечения.

О задержании 16-летнего школьника по подозрению в убийстве своей несовершеннолетней девушки и ее матери сообщалось утром. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

Его соседи рассказали «Известиям», что не могут поверить в произошедшее. В свою очередь, соседи убитой девушки поделились, что часто видели ее в компании подростков в подъезде своего дома.

По информации «Известий», инцидент произошел вечером 13 ноября, когда школьник был в гостях у своей девушки. Между ними завязалась ссора, в ходе которой подросток ударил девушку ножом три раза, а позже он убил возвращавшуюся домой мать подруги.