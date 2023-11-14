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В США заявили о скором заключении соглашения Израиля и ХАМАС по заложникам

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Фото: REUTERS/Defense Forces
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Израиль и ХАМАС приближаются к заключению договоренности об освобождении захваченных палестинским движением заложников в обмен на длительное прекращение огня израильской армии. Об этом 14 ноября сообщил канал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

В то же время высокопоставленный американский чиновник назвал переговоры нестабильными и предположил, что они могут быть сорваны в последний момент.

Ранее в этот день президент США Джо Байден выразил мнение, что подобная сделка возможна. По его словам, такой вывод он сделал после консультаций с вовлеченными в переговоры лицами. При этом Байден отказался раскрыть подробности работы над соглашением.

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Накануне о возможности его заключения также сообщала газета The Washington Post, однако со ссылкой на израильский источник. По его словам, о результатах может быть объявлено в течение нескольких дней в случае согласования окончательных деталей.

Предварительный вариант договоренности предусматривает освобождение израильских женщин и детей группами одновременно с палестинскими женщинами и молодыми людьми, содержащимися в израильских тюрьмах.

Президент США поддержал со стороны Вашингтона сделку по освобождению заложников в воскресном телефонном разговоре, выразив личную признательность эмиру Катара Тамиму бен Хамаду аль-Тани, чья страна выступила посредником с ХАМАС, пишет издание.

ХАМАС в общей сложности удерживает от 240 до 250 заложников, добавил собеседник. Большинство из них являются гражданами Израиля, некоторые имеют двойное гражданство. Около 35 человек — тайцы, работавшие в стране.

13 ноября телеканал Al Jazeera сообщил о готовности ХАМАС освободить до 70 находящихся в заложниках граждан Израиля в обмен на пятидневное перемирие. В тот же день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен потребовать от Израиля немедленных гуманитарных пауз в секторе Газа. За день до этого он призвал ХАМАС к «немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников».

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Согласно последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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