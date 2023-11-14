ООН после действий ВСУ выступила против использования противопехотных мин

Организация Объединенных Наций (ООН) выступает против применения противопехотных мин в военных конфликтах. Об этом 14 ноября заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя доклад Landmine monitor 2023 об использовании такого вида боеприпасов Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Изюме и Донецке.

«Доклад говорит сам за себя. У меня нет изложения доклада. Но я могу лишь сказать, что мы выступаем против применения противопехотных мин где бы то ни было», — заявил Дюжаррик на брифинге.

Презентацию о действиях ВСУ ранее в этот день представил член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней. В докладе Landmine monitor 2023 указано, что Украина во время боев в городе Изюм Харьковской области нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Он добавил, что у UNIDIR есть свидетельства применения противопехотных мин и в Донецке, когда местные жители снимали, как подбирают эти мины или стреляют по ним.

В этот же день российские саперы рассказали «Известиям» о разминировании населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как передал корреспондент Кирилл Ольков, побывавший на одной из точек, где работал сводный отряд разминирования инженерных войск, саперы по-прежнему находят противопехотные мины и вовремя их обезвреживают.

До этого, 24 октября, заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов также указал на нарушение Киевом Оттавской конвенции. Он отметил, что украинские военные целенаправленно минируют объекты гражданской инфраструктуры противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток» целый ряд населенных пунктов и городов Донбасса.

Кроме того, в середине октября житель Донецка пострадал в результате подрыва мины «Лепесток». Мэр города Алексей Кулемзин тогда призвал местных жителей быть осторожными при ходьбе и смотреть себе под ноги.

ВСУ продолжают обстреливать территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.