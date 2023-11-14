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Глава МИД Израиля обвинил генсека ООН Гутерриша в несоответствии посту

Глава МИД Израиля: Гутерриш не заслуживает быть генсеком ООН
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Фото: REUTERS/Joe Giddens
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Израиль считает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «не заслуживает» своего поста из-за недостаточных усилий по урегулированию ближневосточного конфликта. Об этом 14 ноября заявил глава МИД Израиля Эли Коэн.

«Гутерриш не заслуживает быть главой ООН. Гутерриш не продвигает никакой мирный процесс в регионе», — приводит газета The Times of Israel заявление министра на пресс-конференции ООН в Женеве.

В ходе выступления Коэн также выразил мнение, что генсек ООН должен призвать к освобождению сектора Газа от сил палестинского движения ХАМАС.

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Ранее, 24 октября, Гутерриш заявил в ходе выступления в Совете Безопасности всемирной организации, что осуждает атаку боевиков палестинского движения, но указал на то, что это произошло не на пустом месте, так как народ Палестины 56 лет подвергается оккупации. При этом на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) он заявил, что недовольство палестинского народа не может оправдать ужасающие нападения ХАМАС.

В ответ на это МИД Израиля тогда же заявил, что выступление Гутерриша вызывает гнев, удивление и позор для него и для ООН. В ведомстве подчеркнули, что Гутерриш должен отказаться от своих слов и извиниться после того, как причинил вред миллионам израильтян. Тогда же стало известно об отказе Тель-Авива в выдаче виз представителям ООН.

Генсек ООН, в свою очередь, заявил о шоке в связи с неправильной интерпретацией его слов на тему палестино-израильского конфликта. При этом в рамках своих усилий по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке Гутерриш выражал 7 ноября беспокойство из-за роста в мире антисемитизма.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Согласно последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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