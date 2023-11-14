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Лукашенко предложил Пашиняну не спешить с решением по участию в саммите ОДКБ

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко спокойно отнесся к отказу премьер-министра Армении Никола Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ в Минске и предложил ему не принимать поспешных решений. Об этом 14 ноября сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Исходя из своего опыта и поступков в подобных ситуациях некоторых других известных политиков, президент (Лукашенко. — Ред.) предложил премьер-министру Армении не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию», — сказала Эйсмонт.

Спокойствие Лукашенко после отказа Пашиняна приехать связано с пониманием, что подобные меры являются делом руководителя любого государства, пояснила пресс-секретарь. Она напомнила, что аналогичные приглашения были также направлены лидерам других стран. Эйсмонт привела в пример президента РФ Владимира Путина, который приглашение принял.

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Ранее в этот день Пашинян сообщил о том, что не сможет посетить саммит ОДКБ.

Говоря об этом решении, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва сожалеет из-за отказа премьер-министра Армении участвовать в саммите. Официальный представитель Кремля отметил, что такие встречи являются хорошим поводом для сверки часов.

Оценивая заявление Пашиняна, старший научный сотрудник Института социально-политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков заявил «Известиям», что таким образом руководство Армении медленно начало процедуру выхода из постсоветских интеграционных структур.

При этом в конце октября Пашинян заявил, что Армения остается в составе ОДКБ, так как стороны находятся на стадии сверки позиций и Ереван не хочет совершить ошибку.

Отношения Армении и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда Пашинян отказался подписывать проект декларации СКБ ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» из-за отсутствия там, по мнению Пашиняна, четкой политической оценки ситуации в Нагорном Карабахе.

Позднее, в мае 2023 года, премьер-министр Армении допустил выход страны из ОДКБ. Кроме того, в сентябре президент страны Ваагн Хачатурян подписал указ об отзыве постпреда республики в ОДКБ Виктора Биягова.

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