Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолет Ил-76 доставит сегодня 98 соотечественников в Россию

Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолет Ил-76 доставит сегодня 98 соотечественников в Россию

2023-11-14T19:40:48+03:00

2023-11-14T19:40:48+03:00

2023-11-14T19:40:48+03:00

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