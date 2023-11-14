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Глава МЧС России сообщил о планах эвакуации из сектора Газа всех граждан РФ
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Самолет с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Египта
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Евросоюз подготовит еще 10 тыс. солдат для ВСУ
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Лукашенко объявил о раскрытии преступной схемы по экспорту молока в РФ
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Суд арестовал подозреваемого во взяточничестве начальника УМВД Выборга
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Путин поручил увеличить объем авиаперевозок в ДФО
Мир
В Совбезе Украины предрекли «большую беду» из-за дискуссий о выборах президента
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Источник сообщил, что обвиняемая в теракте Трепова провалила тест на полиграфе
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В Госдуме выступили за увеличение пенсии прабабушкам с иждивенцами
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Экс-аналитик ЦРУ предрек переговоры Путина с Зеленским с позиции силы
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Минстрой предложил выделить ипотеку на дома в отдельный проект
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Буданов допустил отсутствие мирного договора по окончании конфликта с РФ
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Reuters сообщило о намерении Yandex N.V. продать разом все российские активы

Графика. Новогодний поезд Деда Мороза 2023-2024

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