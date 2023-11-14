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Сюжет:

Буданов допустил отсутствие мирного договора по окончании конфликта с РФ

Глава ГУР Буданов: Киев может не подписать мир с РФ даже после окончания конфликта
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Фото: соцсети
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Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в понедельник, 13 ноября, предположил, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор по окончании спецоперации.

Он отметил, что юридическое урегулирование конфликта может растянуться на десятилетия. Буданов также привел пример события из истории, когда Советский Союз и Япония не подписали договор по Курильским островам в 1945 году после Второй мировой войны.

«Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь», — приводит его слова украинское издание «Новое время».

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Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее, 6 ноября, СМИ сообщили, что США хотят переложить заключение мира на Зеленского. Там же добавили, что Киев сейчас находится в тупиковом положении.

До этого, 18 октября, Путин в ходе форума «Один пояс — один путь» в Китае заявил, что Украине необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс. Он заметил, что если раньше Киев заявлял о необходимости нанесения стратегического поражения РФ на поле боя, то сейчас украинские политики начали указывать на важность проведения мирных переговоров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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