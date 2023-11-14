Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МЧС России сообщил о планах эвакуации из сектора Газа всех граждан РФ
Мир
Самолет с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Египта
Мир
Евросоюз подготовит еще 10 тыс. солдат для ВСУ
Мир
Лукашенко объявил о раскрытии преступной схемы по экспорту молока в РФ
Общество
Суд арестовал подозреваемого во взяточничестве начальника УМВД Выборга
Общество
Путин поручил увеличить объем авиаперевозок в ДФО
Мир
В Совбезе Украины предрекли «большую беду» из-за дискуссий о выборах президента
Общество
Источник сообщил, что обвиняемая в теракте Трепова провалила тест на полиграфе
Общество
В Госдуме выступили за увеличение пенсии прабабушкам с иждивенцами
Мир
Экс-аналитик ЦРУ предрек переговоры Путина с Зеленским с позиции силы
Экономика
Минстрой предложил выделить ипотеку на дома в отдельный проект
Мир
Буданов допустил отсутствие мирного договора по окончании конфликта с РФ
Мир
Reuters сообщило о намерении Yandex N.V. продать разом все российские активы
Сюжет:

Глава МЧС России сообщил о планах эвакуации из сектора Газа всех граждан РФ

Глава МЧС России Куренков: РФ эвакуирует из сектора Газа всех граждан страны
0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские спасатели будут продолжать эвакуацию граждан РФ из сектора Газа вплоть до последнего россиянина. Об этом 14 ноября заявил в интервью ТАСС глава МЧС России Александр Куренков.

«Сохранится работа всей передовой группы столько, сколько нужно, даже до последнего человека. Если нужно будет ждать одного человека, мы будем ждать одного человека», — подчеркнул он.

Работу по спасению россиян из зоны палестино-израильского конфликта министр назвал абсолютно слаженной. Куренков рассказал, что в данный момент на КПП «Рафах» в Египте работает передовая группа МЧС. Одновременно в Каире силами российского посольства на территории гостиницы развернут штаб ведомства.

По его словам, многие россияне, которых уже удалось эвакуировать, сильно обезвожены, а также испытали значительную психологическую нагрузку. После прохождения проверки их сопровождают на борт МЧС и возвращают на территорию России.

«35 дней мы были без воды, электричества, газа, еды»
О чем рассказывают эвакуированные из сектора Газа россияне и как будет развиваться противостояние Израиля и ХАМАС

Куренков добавил, что на конечной точке эвакуации — в московскому аэропорту Домодедово — работает ситуационный штаб различных ведомств. Обеспечение беженцев взяла на себя Московская область, на территории которой находятся пункты временного размещения, отметил он. По информации МЧС, желание эвакуироваться вместе с россиянами выразили некоторые граждане постсоветских стран. В ответ на просьбы о спасении ведомство никому не отказывает, подчеркнул министр.

Накануне 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа, были доставлены в Москву спецбортом МЧС России. Их сопровождали в полете медики и психологи ведомства. Как отметил помощник министра Александр Коровин, граждане не нуждались в экстренной медпомощи, однако с ними работают сотрудники Центра экстремальной психологической помощи. Часть эвакуированных из сектора Газа россияне рассказали «Известиям», что их жилье было уничтожено в результате массированных обстрелов.

В МИД России 13 ноября сообщили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Согласно последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023