Глава МЧС России сообщил о планах эвакуации из сектора Газа всех граждан РФ

Российские спасатели будут продолжать эвакуацию граждан РФ из сектора Газа вплоть до последнего россиянина. Об этом 14 ноября заявил в интервью ТАСС глава МЧС России Александр Куренков.

«Сохранится работа всей передовой группы столько, сколько нужно, даже до последнего человека. Если нужно будет ждать одного человека, мы будем ждать одного человека», — подчеркнул он.

Работу по спасению россиян из зоны палестино-израильского конфликта министр назвал абсолютно слаженной. Куренков рассказал, что в данный момент на КПП «Рафах» в Египте работает передовая группа МЧС. Одновременно в Каире силами российского посольства на территории гостиницы развернут штаб ведомства.

По его словам, многие россияне, которых уже удалось эвакуировать, сильно обезвожены, а также испытали значительную психологическую нагрузку. После прохождения проверки их сопровождают на борт МЧС и возвращают на территорию России.

Куренков добавил, что на конечной точке эвакуации — в московскому аэропорту Домодедово — работает ситуационный штаб различных ведомств. Обеспечение беженцев взяла на себя Московская область, на территории которой находятся пункты временного размещения, отметил он. По информации МЧС, желание эвакуироваться вместе с россиянами выразили некоторые граждане постсоветских стран. В ответ на просьбы о спасении ведомство никому не отказывает, подчеркнул министр.

Накануне 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа, были доставлены в Москву спецбортом МЧС России. Их сопровождали в полете медики и психологи ведомства. Как отметил помощник министра Александр Коровин, граждане не нуждались в экстренной медпомощи, однако с ними работают сотрудники Центра экстремальной психологической помощи. Часть эвакуированных из сектора Газа россияне рассказали «Известиям», что их жилье было уничтожено в результате массированных обстрелов.

В МИД России 13 ноября сообщили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Согласно последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.