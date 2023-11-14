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Лукашенко объявил о раскрытии преступной схемы по экспорту молока в РФ

Лукашенко: в Белоруссии раскрыли преступную схему при экспорте молока в Россию
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В Белоруссии раскрыта масштабная коррупционная схема при экспорте молочной продукции в Россию, в результате задержаны 26 человек, еще 15 причастных к мошенничеству арестованы. Об этом 14 ноября сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с правительством.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий взяты в разработку восемь коммерческих групп, которые установили контроль на выгодных для себя условиях над экспортом в Россию продукции ряда отечественных молокоперерабатывающих предприятий», — цитирует главу государства БелТа.

Он указал, что к преступной схеме, в частности, причастны представители предприятия «Бабушкина крынка». Лукашенко сообщил, что замешанные в деле белорусские компании имели подконтрольные субъекты хозяйствования на территории РФ, что позволяло им продавать продукцию с минимальной наценкой, а после реализовывать товар конечному потребителю по более высокой стоимости, занижая налогооблагаемую базу.

«Полученная информация показала, что реализация схемы не могла осуществляться без участия должностных лиц предприятий и госорганов. <...> Там светятся и члены правительства. Я не называю фамилии, пока идет следствие», — сказал он.

Президент Белоруссии добавил, что отдал поручение председателю Комитета госбезопасности страны переписать всю собственность причастных к преступлению и изъять в доход государства.

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Ранее, 27 октября, в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) — операторе государственной системы маркировки «Честный знак», «Известиям» сообщили, что в России объем фальсификата в молочной отрасли за год снизился в 10 раз — с 30 до 3%. Днем ранее в ЦРПТ рассказали «Известиям», что продажа просроченной молочной продукции за последний год снизилась на 65%.

До этого, 10 октября, газета «Коммерсант», ссылаясь на департамент ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, сообщила, что в республике ввели ограничения на экспорт мяса курицы, столовых яиц, молочной продукции для семи крупных производителей. Меру объяснили необходимостью насыщения продукцией собственного внутреннего рынка.

В Россельхознадзоре указали, что не получили уведомлений о запрете на ввоз в РФ. Как сообщил тогда же «Известиям» зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, в случае, если будет введен запрет на экспорт мяса курицы и молочной продукции из Белоруссии в Россию, вряд ли это повлияет на российский рынок. Он отметил, что объемы импорта указанных категорий из Белоруссии невелики.

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