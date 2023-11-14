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Евросоюз подготовит еще 10 тыс. солдат для ВСУ

Боррель: Евросоюз обучит еще 10 тыс. военных ВСУ сверх обещанных 30 тыс.
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Фото: Global Look Press/Ashley Chan
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Европейский союз (ЕС) подготовит еще 10 тыс. военных для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сверх обещанных 30 тыс. Об этом во вторник, 14 ноября, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне министров обороны ЕС.

Он напомнил, что альянс подготовил уже более 30 тыс. украинских бойцов меньше чем за год и планирует обучить еще 10 тыс. солдат.

«ЕС остается привержен задаче поставить Украине 1 млн боеприпасов в течение года, мы продолжаем продвигать ее. Я знаю, что пока она выполнена примерно на 30%, мы поставили порядка 300 тыс. снарядов», — сказал Боррель, обратив внимание, что это снятые со складов армий всех стран Евросоюза снаряды.

Отмечается, что уже сделаны заказы на 180 тыс. снарядов. Альянс экспортирует много оружия, его нужно перенаправить Украине, добавил Боррель. Кроме того, он «не знает и не должен знать», есть ли у Киева шанс одержать победу в военном конфликте, Евросоюз «должен лишь поддержать».

«Мы делаем много, но все согласны, что надо делать больше и быстрее, — это то, что я повторял много раз <…> Нам следует понять, что поддержку Украины нужно рассматривать в долгосрочной перспективе», — подчеркнул глава дипломатии ЕС.

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14 ноября член Еврокомиссии (ЕК) по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что цель произвести более 1 млн снарядов для Украины к весне 2024 года будет достигнута, однако на данный момент всё зависит от государств – членов ЕС. Так он прокомментировал слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, заявившего, что Киев не получит обещанное количество боеприпасов.

Также в этот день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ЕС не сможет поставить обещанный 1 млн снарядов до весны. Он подчеркнул, что главной причиной невыполнения обещания ЕС стала бюрократия и большое количество «несинхронизированных вещей».

13 ноября советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что финансировать предоставление Украине необходимых вещей становится сложнее с каждой неделей из-за отказа палаты представителей конгресса выделять дополнительные средства на эти цели.

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