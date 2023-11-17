МТС объявила о розыгрыше призов в честь своего 30-летия

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МТС объявила о старте розыгрыша призов от сервисов экосистемы в честь своего 30-летия. Принять участие в нем могут не только клиенты компании, рассказали в ее пресс-службе.



«За время своего существования компания прошла большой путь от крупного телеком-игрока до цифровой экосистемы с интегрированными сервисами. В честь своего дня рождения МТС дарит всем участникам гарантированные подарки и разыгрывает уникальные подарочные сеты от ключевых сервисов экосистемы», — отметили в компании.



В рамках акции разыграют миллионы призов, в том числе автомобили, путешествия, подарочные карты от МТС Live, смартфоны, а также подписки на продукты экосистемы. Кроме того, некоторые участники смогут встретиться с писателями Сергеем Минаевым, Александром Цыпкиным и артистами.



Директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Мария Яковлева рассказала, что из-за многообразия и экспертизы экосистемы МТС компания может давать больше, чем просто материальные призы, МТС дарит возможность «получить уникальные впечатления и опыт, исполнить мечту». «Например, побывать на съемках сериала или встретиться с любимым музыкантом, писателем, актером. Все наши подарки мы дарим без всяких условий и даже платим налоги за победителя в случае выигрыша ценных призов», — добавила Яковлева.



Для получения гарантированного подарка нужно подтвердить участие на сайте акции или в приложении «Мой МТС» и прокрутить куб. Участники также смогут претендовать на суперпризы, которые будут разыгрываться до января 2024 года.