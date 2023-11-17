Реклама
Прямой эфир
Мир
Нидерланды окажут Украине военную помощь на €2 млрд
Мир
Финляндия объявила о дополнительном выделении военной техники Украине
Общество
В ходе рабочего визита в Ульяновск Краснов встретился с бизнесменами
Общество
Минпросвещения РФ и Рособрнадзор определили даты ЕГЭ на 2024 год
Общество
Гергиев прокомментировал данные о возможном назначении на пост директора Большого театра
Политика
Госдума приняла закон о повышении акцизов на табак и вино
Культура
Швыдкой назвал перспективной идею создания «Интервидения»
Экономика
ЦБ дал новое определение индивидуальной инвестиционной рекомендации
Мир
В пятницу порядка 200 россиян покинули Газу через КПП «Рафах»
Общество
Москвичи смогут увидеть метеорный поток Леониды в ночь на 18 ноября
Спорт
РПЛ изменила расписание матчей 17-го тура
Экономика
Госдума отклонила законопроект о «честной цене»
Мир
СМИ сообщили о согласии Израиля пропускать в Газу по два бензовоза в день
Партнерский материал

МТС объявила о розыгрыше призов в честь своего 30-летия

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл
Реклама ПАО «МТС» Токен LdtCKbVQT

МТС объявила о старте розыгрыша призов от сервисов экосистемы в честь своего 30-летия. Принять участие в нем могут не только клиенты компании, рассказали в ее пресс-службе.

«За время своего существования компания прошла большой путь от крупного телеком-игрока до цифровой экосистемы с интегрированными сервисами. В честь своего дня рождения МТС дарит всем участникам гарантированные подарки и разыгрывает уникальные подарочные сеты от ключевых сервисов экосистемы», — отметили в компании.

В рамках акции разыграют миллионы призов, в том числе автомобили, путешествия, подарочные карты от МТС Live, смартфоны, а также подписки на продукты экосистемы. Кроме того, некоторые участники смогут встретиться с писателями Сергеем Минаевым, Александром Цыпкиным и артистами.

Директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Мария Яковлева рассказала, что из-за многообразия и экспертизы экосистемы МТС компания может давать больше, чем просто материальные призы, МТС дарит возможность «получить уникальные впечатления и опыт, исполнить мечту». «Например, побывать на съемках сериала или встретиться с любимым музыкантом, писателем, актером. Все наши подарки мы дарим без всяких условий и даже платим налоги за победителя в случае выигрыша ценных призов», — добавила Яковлева.

Для получения гарантированного подарка нужно подтвердить участие на сайте акции или в приложении «Мой МТС» и прокрутить куб. Участники также смогут претендовать на суперпризы, которые будут разыгрываться до января 2024 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023