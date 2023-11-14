Депутат рассказала о мерах поддержки многодетных семей

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что в России на данный момент оказывается всяческая поддержка многодетным семьям. В частности, им предоставляют земельные участки, возможность оплатить проценты по кредиту, льготную ипотеку, обеспечивают бесплатным горячим питанием. Кроме того, для них организованы бесплатные стоянки и парковки, а также бесплатное или со скидками посещение культурных центров.

«Это достаточно широкий перечень предоставляемых социальных гарантий и льгот, но этого никогда не будет достаточно», — подчеркнула Бессараб в беседе с Lenta.Ru во вторник, 14 ноября.

Также парламентарий высказалась в поддержку инициативы об отмене НДФЛ для многодетных семей, однако отметила, что предложение нуждается в доработке, чтобы это негативно не отразилось на формировании региональных бюджетов.

«Если какая-то категория граждан перестанет его платить, надо думать, как возместить регионам выпадающие доходы, ведь в противном случае это будет чревато серьезными потерями», — резюмировала Бессараб.

9 ноября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от уплаты НДФЛ. Также она предложила сформировать программу индивидуального жилищного строительства и возведения малоэтажных домов с учетом планировочных решений, ориентированных именно на многодетных россиян, пишет RT. Помимо этого, она призвала проработать меры поддержки семей с высоким потенциалом рождаемости (женщин и мужчин от 30 до 40 лет), а также бабушек и дедушек, которые заняты воспитанием и уходом за внуками, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также Матвиенко призвала установить в России единый статус многодетной семьи. Это, по ее мнению, необходимо для поддержания престижа многодетной семьи, отмечает НСН.

В начале ноября в Общественной палате (ОП) РФ сообщили «Известиям», что предложили ввести «отцовский», или «многодетный», капитал в 1 млн рублей, который будет предоставляться при рождении или усыновлении в одной семье третьего и последующих детей.

В сентябре депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести дополнительные выходные для многодетных родителей. В своем обращении к главе Минтруда Антону Котякову парламентарий указала, что настоящее время трудовое законодательство предусматривает, что один из родителей ребенка-инвалида имеет право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных в течение месяца, и многодетным родителям также требуются дополнительные выходные. Это время они смогут использовать для обустройства быта, организации совместного досуга и воспитания детей, сообщает телеканал «Звезда».