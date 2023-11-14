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Суд арестовал подозреваемого во взяточничестве начальника УМВД Выборга

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Фото: t.me/SPbGS
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Приморский районный суд арестовал руководителя УМВД по Выборгскому району Ленинградской области Романа Ильина, которого обвинили во взяточничестве. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

Отмечается, что его обвинили в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По данным следствия, Ильин в период с 2020 по 2022 год ежемесячно получал взятки за покровительство незаконной вырубке леса в Выборгском районе на сумму около 8 млн рублей.

Обвиняемый вину не признал, просил отправить его под домашний арест. Мера пресечения начальнику УМВД Выборгского района избрана по 12 января 2024 года.

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Накануне, 13 ноября, сотрудники собственной безопасности задержали Ильина. Его причастность к коррупционной схеме установили благодаря расследованию другого дела, по которому в конце октября оперативники службы собственной безопасности задержали начальника экономической полиции Выборга. Полиция устанавливает лиц, причастных к незаконным вырубкам.

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