Суд арестовал подозреваемого во взяточничестве начальника УМВД Выборга

Приморский районный суд арестовал руководителя УМВД по Выборгскому району Ленинградской области Романа Ильина, которого обвинили во взяточничестве. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

Отмечается, что его обвинили в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По данным следствия, Ильин в период с 2020 по 2022 год ежемесячно получал взятки за покровительство незаконной вырубке леса в Выборгском районе на сумму около 8 млн рублей.

Обвиняемый вину не признал, просил отправить его под домашний арест. Мера пресечения начальнику УМВД Выборгского района избрана по 12 января 2024 года.

Накануне, 13 ноября, сотрудники собственной безопасности задержали Ильина. Его причастность к коррупционной схеме установили благодаря расследованию другого дела, по которому в конце октября оперативники службы собственной безопасности задержали начальника экономической полиции Выборга. Полиция устанавливает лиц, причастных к незаконным вырубкам.