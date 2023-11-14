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Мигрант получил серьезные травмы на стройке в Соль-Илецке

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Несчастный случай произошел на строительной площадке многоквартирного дома в Соль-Илецке. Иностранный рабочий пострадал в результате обвала лестницы, сообщает во вторник, 14 ноября, пресс-служба управления МВД по Оренбургской области.

Строительный объект находится на улице Володарского. По предварительной информации, 33-летний гражданин ближнего зарубежья получил травмы из-за обвала лестничного марша на четвертом этаже здания. Мужчина работал по трудовому договору.

Пострадавшего доставили в больницу с серьезными телесными повреждениями. Врачи диагностировали у него закрытые переломы ребер и правого плеча, пишет «Урал56.Ру».

По факту инцидента проводится проверка. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего, отмечает РИА «Оренбуржье».

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