В Москве арестован россиянин Григорьев за сотрудничество с другой страной

В Москве на два месяца арестовали безработного жителя столицы Александра Григорьева, которого подозревают в сотрудничестве с иностранным государством. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба суда.

«Постановлением Мещанского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Григорьева Александра Евгеньевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»)», — сообщила представитель суда ТАСС.

Под стражей Григорьев останется до 13 января 2024 года. Подробности уголовного дела не приводятся.

Согласно санкциям этой статьи, мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн рублей.

Управление ФСБ по Красноярскому краю 13 ноября сообщало, что жителя Дивногорска также задержали по подозрению в госизмене в форме шпионажа для Службы безопасности Украины (СБУ).

Мужчину подозревают в том, что он за вознаграждение отправлял сотрудникам СБУ географические координаты и фото расположения воинских частей Минобороны на территории Красноярского края. Он также мог передавать информацию о критически важных объектах энергетической инфраструктуры России. В отношении жителя края было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»)