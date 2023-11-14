Реклама
Прямой эфир
Общество
В Госдуме предложили приблизить маткапитал к стоимости квартиры
Общество
Новым куратором авиации в Минтрансе могут назначить замглавы Росавиации Потешкина
Мир
В Польше сообщили о сорвавшей планы ВСУ тактике России
Общество
ФАС усилит контроль за устранением незаконно размещенной рекламы
Мир
В Газе назвали БАПОР и МККК соучастниками убийств палестинцев
Мир
На Украине заявили о неудаче в переговорах с Польшей о пограничных протестах
Общество
Источник сообщил, что обвиняемая в теракте Трепова провалила тест на полиграфе
Общество
В Госдуме выступили за увеличение пенсии прабабушкам с иждивенцами
Мир
Экс-аналитик ЦРУ предрек переговоры Путина с Зеленским с позиции силы
Экономика
Минстрой предложил выделить ипотеку на дома в отдельный проект
Недвижимость
В каждой третьей премиальной новостройке Москвы упала стоимость квадратного метра
Общество
Умер сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин
Экономика
В Минфине предупредили о риске для рынка камней из-за санкций против алмазов РФ

Хор Сретенского монастыря представил видеоклип «Православие»

0
Фото: youtube.com/хор Сретенского монастыря
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хор Сретенского монастыря во вторник, 14 ноября, презентовал четвертый видеоклип проекта «Пробуждение», реализованного при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

Отмечается, что песня «Православие» является частью уникального проекта «об основных столпах Русского мира» — «семье, языке, православии и миссии». В рамках проекта «Православие» на данный момент снято четыре видеоклипа и мудвидео, все они создавались на Донбассе.

Хор монастыря исполнил композицию под сводами Свято-Владимирского храма в Докучаевске.

«Русь державная, православная, с перезвонами колоколов. Небом данная вера главная, Русь державная славит любовь», ─ поется в рефрене песни.

Кроме того, в пресс-релизе добавили, что апофеозом проекта станет видеоклип «Миссия», его премьера будет в ближайшее время.

За ними Россия: SHAMAN в Донбассе, Маяковский — в «Ленкоме»
О чем на этой неделе говорили поклонники искусства

Ранее, 7 ноября, хор Сретенского монастыря представил третий видеоклип в рамках документального кинопроекта «Пробуждение», в котором принял участие артист балета Сергей Полунин. Танцор выступил в мини-фильме на композицию «Семья». Сам Полунин назвал проект светлым и вдохновляющим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023