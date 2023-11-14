Хор Сретенского монастыря представил видеоклип «Православие»

Хор Сретенского монастыря во вторник, 14 ноября, презентовал четвертый видеоклип проекта «Пробуждение», реализованного при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

Отмечается, что песня «Православие» является частью уникального проекта «об основных столпах Русского мира» — «семье, языке, православии и миссии». В рамках проекта «Православие» на данный момент снято четыре видеоклипа и мудвидео, все они создавались на Донбассе.

Хор монастыря исполнил композицию под сводами Свято-Владимирского храма в Докучаевске.

«Русь державная, православная, с перезвонами колоколов. Небом данная вера главная, Русь державная славит любовь», ─ поется в рефрене песни.

Кроме того, в пресс-релизе добавили, что апофеозом проекта станет видеоклип «Миссия», его премьера будет в ближайшее время.

Ранее, 7 ноября, хор Сретенского монастыря представил третий видеоклип в рамках документального кинопроекта «Пробуждение», в котором принял участие артист балета Сергей Полунин. Танцор выступил в мини-фильме на композицию «Семья». Сам Полунин назвал проект светлым и вдохновляющим.